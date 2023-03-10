Иванишевич: наша цель — «Ролан Гаррос». Ноле может это сделать

Чемпион Уимблдона 2001 года, бывшая вторая ракетка мира и тренер серба Новака Джоковича Горан Иванишевич поделился ожиданиями от выступления первой ракетки мира на грунтовых турнирах в этом сезоне.

«Прежде всего ничто не сравнимо с прошлым годом, годом, который ни один обычный человек не смог бы «пережить». После всего, что произошло в Австралии, он заболел и был прикован к постели на 10 дней в преддверии старта грунтового сезона. В Монте-Карло он едва мог дышать, в Белграде было немного лучше, а затем он начал играть лучше – в Мадриде, Риме, вплоть до четвертьфинала «Ролан Гаррос» (матч с Надалем). Честно говоря, я до сих пор не знаю, что там произошло, я всё ещё нахожу это совпадение немного странным. Новак просто морально не был готов к бою с Надалем, который был лучшим игроком и заслуживал победы.

Так что в этом году самое главное – оставаться здоровым и действительно хорошо подготовиться физически. Конечно, наша цель – «Ролан Гаррос», Ноле должен быть готов выложиться там полностью. Он может это сделать. Надаль является фаворитом на грунте до тех пор, пока он может ходить, но если Новак морально готов к этому, то он может обыграть любого.

Кто будет самым серьёзным соперником на грунте, кроме Надаля? Карлос Алькарас в первую очередь. Зверев потрясающе сыграл на «Ролан Гаррос» в прошлом году, пока не получил травму. Циципас тоже относится к серьёзным соперникам, бывший финалист. Есть много парней, жаждущих успеха, которые сильно этого хотят и верят, что они могут это сделать, только до такой степени, что не видят, что не могут (смеётся). Это будет интересный грунтовый сезон, но для нас самое главное – достичь пика в Париже», — приводит слова Иванишевича Tennis Majors.