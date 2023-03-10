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Уимблдон ещё не принял окончательного решения о допуске россиян и белорусов в этом году

Уимблдон ещё не принял окончательного решения о допуске россиян и белорусов в этом году
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Британская ассоциация лаун-тенниса (LTA) до сих пор не приняла окончательного решения о допуске россиян и белорусов к выступлениям на Уимблдоне в 2023 году, сообщает Reuters.

«Мы ещё не приняли окончательного решения о заявках на турнир в 2023 году. Мы продолжаем очень тесно сотрудничать с правительством Великобритании и ключевыми заинтересованными сторонами по этому вопросу», — говорится в заявлении организаторов.

Ранее источники сообщали, что Британская ассоциация лаун-тенниса (LTA) отменит запрет на участие российских и белорусских спортсменов в соревнованиях на территории Великобритании. Напомним, в 2022 году Уимблдон в обход политики ATP и WTA не допустил россиян к участию в столь крупном турнире. В ответ на такое решение эти теннисные организации лишили соревнования рейтинговых очков. В этом году турнир пройдёт с 3 по 16 июля.

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Теги Теннис ATP Уимблдон •••

Заглавное фото: Getty Images

Источник: Reuters

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