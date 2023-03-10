Иванишевич: Джокович ещё несколько лет может выступать на таком же уровне

Чемпион Уимблдона 2001 года, бывшая вторая ракетка мира и тренер Новака Джоковича Горан Иванишевич ответил, как долго, по его мнению, сербский теннисист сможет продолжать выступать на столь высоком уровне.
«Я уверен, что он сможет продержаться ещё несколько лет – два, три, четыре, я не могу назвать точную цифру. Его тело в идеальной форме, потому что он так тщательно заботится о нём, он всегда вносит что-то свежее в свой рацион. Я имею в виду, что он выиграл семь матчей в Мельбурне на одной ноге, играя так, как он играл. Его теннис продолжает улучшаться, и это не только моё мнение как его тренера.
Теннисные комментаторы отмечали то же самое, и, что самое главное, то же самое отмечали другие игроки. Когда они говорят, что у них не было шанса, что удары Новака были просто слишком глубокими, что они ничего не могли сделать… Эти ребята на 15 лет моложе его и всё ещё не могут справиться с Новаком, когда он морально готов. Он просто слишком силён.
Как долго он сможет продолжать в том же духе? Это зависит от его мотивации, желания, целей… Ещё несколько лет наверняка», — приводит слова Иванишевича Tennis Majors.
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