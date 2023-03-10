Иванишевич оценил шансы Джоковича в возможном матче с Надалем на «Ролан Гаррос» — 2023

Чемпион Уимблдона 2001 года, бывшая вторая ракетка мира и тренер Новака Джоковича Горан Иванишевич считает, что его подопечному вполне по силам обыграть «грунтового короля» Рафаэля Надаля на Открытом чемпионате Франции — 2023.
«После того, что произошло в Австралии (в 2022 году. — Прим. «Чемпионата»), Новак был болен и прикован к постели 10 дней до начала грунтовых турниров.
В Монте-Карло он едва мог дышать, в Белграде было немного лучше, а потом он стал играть ещё сильнее — Мадрид, Рим, вплоть до четвертьфинала «Ролан Гаррос» (в котором Джокович проиграл Надалю. — Прим. «Чемпионата»). Честно говоря, я до сих пор не знаю, что там произошло, я всё ещё нахожу тот матч немного странным.
Новак просто не был морально готов драться с Надалем, который был лучшим и заслуживал победы.
Поэтому в этом году самое главное — оставаться здоровым и хорошо подготовиться физически.
Конечно, наша главная цель — «Ролан Гаррос», он должен быть готов выложиться там на полную.
Он может это сделать. Надаль — фаворит на грунте, пока он может ходить, но, если Новак морально готов к этому, он может победить любого», — приводит слова Иванишевича Tennis 365.
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