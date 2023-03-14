Свёнтек пожаловалась на Потапову в майке «Спартака». WTA запретит формы российских клубов

Первая ракетка мира, полька Ига Свёнтек высказалась о появлении российской теннисистки Анастасии Потаповой (28-я ракетка мира) в футболке московского футбольного клуба «Спартак» перед матчем с представительницей США Джессикой Пегулой (третья ракетка мира) на турнире в Индиан-Уэллсе.
«Честно говоря, я была удивлена, потому что думала, что она понимает, что в такие времена не должна демонстрировать свои взгляды, даже если она фанат этой команды. Я не знала, что сделает WTA и каковы будут последствия такого поведения.
Я поговорила с WTA и в целом узнала, что таких ситуаций, вероятно, будет меньше. Они сказали, что объяснят другим игрокам, что сейчас нельзя демонстрировать даже символику каких-либо российских команд, и это меня немного успокоило. С другой стороны, думаю, такое сообщение должно было быть намного раньше. В начале всех военных событий в раздевалке было много хаоса. Было непонятно, как ко всему этому отнестись. Это и вызывает такие ситуации», — приводит слова Свёнтек Przeglad Sportowy.
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