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Свёнтек пожаловалась на Потапову в майке «Спартака». WTA запретит формы российских клубов

Свёнтек пожаловалась на Потапову в майке «Спартака». WTA запретит формы российских клубов
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Первая ракетка мира, полька Ига Свёнтек высказалась о появлении российской теннисистки Анастасии Потаповой (28-я ракетка мира) в футболке московского футбольного клуба «Спартак» перед матчем с представительницей США Джессикой Пегулой (третья ракетка мира) на турнире в Индиан-Уэллсе.

«Честно говоря, я была удивлена, потому что думала, что она понимает, что в такие времена не должна демонстрировать свои взгляды, даже если она фанат этой команды. Я не знала, что сделает WTA и каковы будут последствия такого поведения.

Я поговорила с WTA и в целом узнала, что таких ситуаций, вероятно, будет меньше. Они сказали, что объяснят другим игрокам, что сейчас нельзя демонстрировать даже символику каких-либо российских команд, и это меня немного успокоило. С другой стороны, думаю, такое сообщение должно было быть намного раньше. В начале всех военных событий в раздевалке было много хаоса. Было непонятно, как ко всему этому отнестись. Это и вызывает такие ситуации», — приводит слова Свёнтек Przeglad Sportowy.

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