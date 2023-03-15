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Борис Беккер высказался о рукопожатии Медведева со Зверевым после матча в Индиан-Уэллсе

Шестикратный победитель турниров «Большого шлема», бывшая первая ракетка мира, немец Борис Беккер отреагировал на рукопожатие россиянина Даниила Медведева с немцем Александром Зверевым после матча в 1/8 финала турнира серии «Мастерс» в Индиан-Уэллсе (США).

Напомним, Зверев (12) проиграл Медведеву (5) со счётом 7:6 (7:5), 6:7 (5:7), 5:7. Продолжительность матча составила 3 часа 10 минут.

Видео доступно на You-Tube-канале Tennis TV. Права на видео принадлежат ATP

«Большое уважение между двумя воинами», — написал Беккер в своих социальных сетях.

Турнир в Индиан-Уэллсе проходит с 8 по 19 марта. Общий призовой фонд соревнований составляет $ 8,8 млн. Действующим победителем турнира является Тейлор Фритц, который в финальном матче прошлого года обыграл Рафаэля Надаля.