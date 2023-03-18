Арина Соболенко откровенно высказалась о снятии украинки Леси Цуренко

Чемпионка Australian Open – 2023, вторая ракетка мира, белорусская теннисистка Арина Соболенко высказалась о скандальном снятии украинки Леси Цуренко с матча с ней на турнире в Индиан-Уэллсе (США).

«Да, думаю, снятие Цуренко было обусловлено чем-то большим, нежели паническая атака или политическая ситуация. Думаю, за этим стоит что-то ещё. В прошлом году у меня была действительно тяжёлая ситуация с её тренером из-за того, как он со мной обращался. Думаю, этот человек оказал на неё сильное давление, именно поэтому снятие и произошло.

Это не имеет никакого отношения к WTA. Они отлично делают свою работу. Что ещё они могут сделать? Ни у кого из нас нет возможности контролировать эту ситуацию. Знаете, все мы просто пытаемся сохранять спокойствие в раздевалке и сохранять понимание того, что в этом нет нашей вины. Нам действительно жаль украинцев, это так. Думаю, я уже сказала слишком много», — сказала Соболенко на послематчевой пресс-конференции.