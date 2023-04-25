«Рыбакина доставляет Свёнтек неприятности». Муратоглу — о противостоянии теннисисток

Французский тренер по теннису и спортивный комментатор, готовивший к турнирам американку Серену Уильямс в 2012–2022 годах, Патрик Муратоглу прокомментировал спортивное и ментальное противостояние польской спортсменки, первой ракетки мира Иги Свёнтек и теннисистки из Казахстана, седьмой ракетки мира Елены Рыбакиной.
«Рыбакина доставляет Свёнтек неприятности. Они касаются как самой игры, так и ментального состояния. Когда спортсмен проигрывает одному и тому же сопернику несколько раз подряд, у него возникает ощущение, что конкурент опасен и более хорош. Ему всегда будет трудно играть с таким соперником. То же самое было в соперничестве между Джоковичем, Надалем и Федерером.
Игра Рыбакиной — кошмар для Иги, потому что она хочет диктовать условия игры и быть главной на корте. Елена доставляет польке проблемы не только в подаче, но и в обменах, потому что она не отступает, из глубины корта играет низко над сеткой, бьёт резко и сильно, а также редко промахивается. Поэтому у Свёнтек такие проблемы с Рыбакиной», — написал Патрик Муратоглу на своей страничке в социальной сети.
Напомним, Рыбакина и Свёнтек трижды встречались друг с другом на турнирах WTA. Польская спортсменка одержала победу единожды. В этом сезоне Рыбакина уверенно выигрывала встречи со Свёнтек на Открытом чемпионате Австралии и в Индиан-Уэллсе.
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