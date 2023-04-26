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Анна Дмитриева высказались о первой победе Мирры Андреевой на турнирах WTA

Анна Дмитриева высказались о первой победе Мирры Андреевой на турнирах WTA
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18-кратная чемпионка СССР по теннису, а ныне комментатор Анна Дмитриева прокомментировала победу 15-летней россиянки Мирры Андреевой над канадкой Лейлой Фернандес в первом круге Madrid Open.

Напомним, эта победа стала первой для юной теннисистки на турнирах WTA.

«К сожалению, я не видела игры Андреевой вживую, но много о ней слышала. Их две сестры — обе играют очень здорово! О способностях Андреевой говорили уже очень давно. Она была в финале юношеского Australian Open, но проиграла там своей же соотечественнице. Мирра — одна из сильнейших юниорок всего мира! Я в этом полностью уверена. Не вижу ничего удивительного в её сегодняшней победе. К этому всё и шло. Уверена, что у Мирры большая карьера впереди, желаю ей удачи!» — сказала Дмитриева в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Антоном Ивановым.

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