Рублёв — о Вавринке: глядя на жребий, подумал: «Возможно, я слишком рано уеду домой»
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Российский теннисист, шестая ракетка мира Андрей Рублёв после победы в матче второго круга грунтового турнира категории «Мастерс» в Мадриде (Испания) высказался о своём сопернике, швейцарском спортсмене Стэне Вавринке.
«Когда я увидел результаты жеребьёвки, то подумал: «Хорошо…». В первом же матче мне достался Стэн. Бывало, я был 40-м в мире, и тогда жребий был легче. Я подумал: «Может быть, через пару дней я слишком рану уеду домой», — сказал Рублёв после матча.
Напомним, Рублёв обыграл Вавринку со счётом 7:5, 6:4. В матче третьего круга российский теннисист встретится с японцем Йосихито Нисиокой, 34-й ракеткой мира. Их матч пройдёт в воскресенье, 30 апреля. Напомним, турнир в Мадриде проходит с 26 апреля по 7 мая.
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