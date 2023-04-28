Рублёв — о Вавринке: глядя на жребий, подумал: «Возможно, я слишком рано уеду домой»

Российский теннисист, шестая ракетка мира Андрей Рублёв после победы в матче второго круга грунтового турнира категории «Мастерс» в Мадриде (Испания) высказался о своём сопернике, швейцарском спортсмене Стэне Вавринке.

«Когда я увидел результаты жеребьёвки, то подумал: «Хорошо…». В первом же матче мне достался Стэн. Бывало, я был 40-м в мире, и тогда жребий был легче. Я подумал: «Может быть, через пару дней я слишком рану уеду домой», — сказал Рублёв после матча.

Напомним, Рублёв обыграл Вавринку со счётом 7:5, 6:4. В матче третьего круга российский теннисист встретится с японцем Йосихито Нисиокой, 34-й ракеткой мира. Их матч пройдёт в воскресенье, 30 апреля. Напомним, турнир в Мадриде проходит с 26 апреля по 7 мая.