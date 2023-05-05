«Ты машина!» Борис Беккер отреагировал на сенсационную победу Штруффа над Циципасом

Шестикратный победитель турниров «Большого шлема», бывшая первая ракетка мира немец Борис Беккер отреагировал на сенсационную победу соотечественника – 65-й ракетки мира Яна-Леннарда Штруффа в четвертьфинале грунтового турнира серии «Мастерс» в Мадриде (Испания).
Напомним, лаки-лузер Штруфф со счётом 7:6 (7:5), 5:7, 6:3 обыграл пятую ракетку мира, грека Стефаноса Циципаса (4).
«Штруффи, ты машина! Так держать! Уже прошёл долгий путь в Мадриде», — написал Беккер в своих социальных сетях.
За выход в финал соревнований Штруфф сразится с представителем России Асланом Карацевым (Q). Интересно, что они уже встречались на этом турнире — именно Аслан обыграл Ян-Леннарда в финальном раунде квалификации, после чего немец стал лаки-лузером, заменив одного из снявшихся теннисистов из основной сетки.
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