«Ты машина!» Борис Беккер отреагировал на сенсационную победу Штруффа над Циципасом

Шестикратный победитель турниров «Большого шлема», бывшая первая ракетка мира немец Борис Беккер отреагировал на сенсационную победу соотечественника – 65-й ракетки мира Яна-Леннарда Штруффа в четвертьфинале грунтового турнира серии «Мастерс» в Мадриде (Испания).

Напомним, лаки-лузер Штруфф со счётом 7:6 (7:5), 5:7, 6:3 обыграл пятую ракетку мира, грека Стефаноса Циципаса (4).

«Штруффи, ты машина! Так держать! Уже прошёл долгий путь в Мадриде», — написал Беккер в своих социальных сетях.

За выход в финал соревнований Штруфф сразится с представителем России Асланом Карацевым (Q). Интересно, что они уже встречались на этом турнире — именно Аслан обыграл Ян-Леннарда в финальном раунде квалификации, после чего немец стал лаки-лузером, заменив одного из снявшихся теннисистов из основной сетки.