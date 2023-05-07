«Не могу быть более гордым». Борис Беккер показал, как выглядит его старший ребёнок

Шестикратный победитель турниров «Большого шлема», бывшая первая ракетка мира немец Борис Беккер опубликовал в социальных сетях фото со встречи со своим старшим ребёнком – Ноа-Габриэлем.

«Встречаться со своим первенцем – всегда вдохновение для меня! Каким прекрасным человеком он становится… Я не могу быть ещё более гордым», — подписал фото Беккер.

Фото: из личного архива Бориса Беккера

Напомним, Ноа-Габриэль – старший сын Беккера. Борис назвал его в честь своих друзей – французского теннисиста Янника Ноа и музыканта Питера Гэбриэла.

В апреле 2022 года Беккер был осуждён и заключён в тюрьму на два года и шесть месяцев лондонским судом за сокрытие активов на сотни тысяч фунтов стерлингов после того, как его объявили банкротом. Он отвергал все обвинения, связанные с судебным разбирательством. В середине декабря легендарного теннисиста депортировали в Германию, так как его кандидатура была одобрена в рамках программы, направленной на снижение нагрузки на британские тюрьмы. Беккеру на неопределённое время закрыли разрешение на въезд в Великобританию.