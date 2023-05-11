Беккер: Зверев был новым номером один, но год спустя реальность оказалась жестока

Шестикратный победитель турниров «Большого шлема», бывшая первая ракетка мира немец Борис Беккер высказался об игровой форме соотечественника Александра Зверева.
«Думаю, Александр на 100% здоров, голеностоп его не беспокоит. Он бы мог демонстрировать лучшую игру в каждом матче, если бы мог играть больше. Это большая проблема. Теннис меняется каждые 18 месяцев. Это означает, что нужно постоянно совершенствоваться.
Я смотрел его матч с Алькарасом — это два разных мира. Год назад Александр обыграл Алькараса в Париже и был на пути к победе над невероятным Надалем, или, возможно, над Руудом в финале. Саша был новым номером один. Но это осталось в прошлом. Спустя год мы видим, насколько реальность оказалась жестока. Таков спорт. Он снова в форме, но не может вернуть себе то состояние, которое было год назад. На это есть множество причин.
Александр самокритичен, он никогда не винит в своих поражениях отсутствие удачи, ветер или жару. Он знает, что поражения происходят потому, что он был недостаточно хорош. Я уверен, Саша решит эту проблему, а затем вернётся на прежний уровень. На мой взгляд, сейчас Зверев не играет в теннис должным образом», — приводит слова Беккера Eurosport со ссылкой на подкаст Das Gelbe vom Ball.
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