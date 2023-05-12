«Мы все обеспокоены». Беккер — о возможном пропуске Надалем «Ролан Гаррос»

Шестикратный победитель турниров «Большого шлема», бывшая первая ракетка мира немец Борис Беккер высказался по поводу состояния испанского теннисиста Рафаэля Надаля.

«Все болельщики Надаля, в том числе и я, обеспокоены. У него прежде бывали травмы. После повреждения в Мельбурне говорили, что он полностью восстановится к грунтовому туру, но этого не произошло. Если Надаль не стал выступать на грунтовых турнирах до «Ролан Гаррос», значит, произошло что-то действительно плохое. Надеюсь, он сможет соревноваться в Париже. По крайней мере, это было бы хорошей новостью», — приводит слова Беккера Eurosport.

Напомним, ранее стало известно о решении Надаля сняться с грядущего «Мастерса», который пройдёт в Риме (Италия) с 10 по 21 мая. 22-кратный чемпион турниров «Большого шлема» получил травму во время матча с американским теннисистом Маккензи Макдональдом во втором круге Australian Open и с того момента не выходил на корт.