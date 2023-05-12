Борис Беккер: Карлос Алькарас переписывает историю тенниса

Шестикратный победитель турниров «Большого шлема», бывшая первая ракетка мира немец Борис Беккер поделился мнением об испанском теннисисте Карлосе Алькарасе.

«Карлос играет в теннис совсем по-другому. Больше всего меня впечатляет его мощь. Тот, кто попытается восстать против него, обречён на провал. Раньше мы говорили подобное о Надале или Джоковиче. Но удары Алькараса сильнее, в них больше вращения. Вот почему он переписывает историю тенниса», — приводит слова Беккера Eurosport со ссылкой на подкаст Das Gelbe vom Ball.

Напомним, 20-летний Карлос Алькарас является обладателем десяти титулов в одиночном разряде. Завтра, 13 мая, Алькарас проведёт матч второго круга турнира серии «Мастерс» в Риме (Италия) с соотечественником Альбертом Рамос-Виньоласом.