Новак Джокович: Борис Беккер — один из самых психологически сильных людей

22-кратный чемпион турниров «Большого шлема», первая ракетка мира серб Новак Джокович рассказал о взаимоотношениях с бывшей первой ракеткой мира немцем Борисом Беккером.
«Борис — мой дорогой друг, мой бывший тренер. Мы с ним добились потрясающих успехов, работая вместе. Он один из самых психологически сильных людей из тех, кого я знаю. Несмотря на то, что происходило с ним последние несколько лет, он по-прежнему держит голову высоко, и я этим восхищаюсь. Мы все пытаемся прожить эту жизнь наилучшим образом. Мы все совершаем ошибки», — приводит слова Джоковича Sportskeeda.
Накануне Джокович одержал победу в матче второго круга турнира категории «Мастерс» в Риме (Италия) с аргентинцем Томасом Мартином Этчеверри. Встреча завершилась со счётом 7:6 (7:5), 6:2 в пользу сербского теннисиста.
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