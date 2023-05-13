Беккер: убеждён, что Джокович может выиграть 23-й турнир «Большого шлема»
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Шестикратный победитель турниров «Большого шлема», бывшая первая ракетка мира, немец Борис Беккер выразил уверенность в том, что 22-кратный чемпион турниров «Большого шлема» Новак Джокович способен выиграть 23-й титул.
«Я убеждён, что Новак может выиграть 23 турнира «Большого шлема». Но это непросто. Конкуренция очень высокая», — приводит слова Беккера The Guardian со ссылкой на Stats Perform.
Накануне Джокович одержал победу в матче второго круга турнира категории «Мастерс» в Риме (Италия) с аргентинцем Томасом Мартином Этчеверри. Встреча завершилась со счётом 7:6 (7:5), 6:2 в пользу сербского теннисиста. В матче третьего круга турнира в Риме Джокович встретится с болгарским теннисистом Григором Димитровым. Игра состоится завтра, 14 мая.
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