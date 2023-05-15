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Медведев — Сапата-Миральес, Рим, 3-й круг: Даниил проиграл первый сет матча

Медведев — Сапата-Миральес, Рим, 3-й круг: Даниил проиграл первый сет матча
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Чемпион US Open – 2021, третья ракетка мира российский теннисист Даниил Медведев проиграл первый сет матча третьего круга на грунтовом турнире серии «Мастерс» в Риме (Италия).

За выход в 1/8 финала престижных соревнований Медведев (3) борется с представителем Италии Бернабе Сапата-Миральесом (31). Испанец взял первый сет со счётом 6:3. В рамках партии Бернабе удалось реализовать два из трёх заработанных брейк-пойнтов, в то время как Медведев взял один из двух заработанных.

Рим (м). 3-й круг
15 мая 2023, понедельник. 16:40 МСК
Бернабе Сапата-Миральес
Испания
Бернабе Сапата-Миральес
Б. Сапата-Миральес
2-й сет
1 : 0
1 2 3
         
6 		1  
3 		5  
         
Даниил Медведев
Россия
Даниил Медведев
Д. Медведев

«Чемпионат» ведёт прямую текстовую онлайн-трансляцию матча Сапата-Миральес — Даниил Медведев в третьем круге «Мастерса» в Риме.

Отметим, что победитель данного матча встретится либо с немцем Александром Зверевым (19), либо с американцем Джеффри-Джоном Вулфом.

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