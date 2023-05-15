Медведев — Сапата-Миральес, Рим, 3-й круг: Даниил проиграл первый сет матча

Чемпион US Open – 2021, третья ракетка мира российский теннисист Даниил Медведев проиграл первый сет матча третьего круга на грунтовом турнире серии «Мастерс» в Риме (Италия).

За выход в 1/8 финала престижных соревнований Медведев (3) борется с представителем Италии Бернабе Сапата-Миральесом (31). Испанец взял первый сет со счётом 6:3. В рамках партии Бернабе удалось реализовать два из трёх заработанных брейк-пойнтов, в то время как Медведев взял один из двух заработанных.

«Чемпионат» ведёт прямую текстовую онлайн-трансляцию матча Сапата-Миральес — Даниил Медведев в третьем круге «Мастерса» в Риме.

Отметим, что победитель данного матча встретится либо с немцем Александром Зверевым (19), либо с американцем Джеффри-Джоном Вулфом.