Медведев — Сапата-Миральес, Рим, 3-й круг: Даниил проиграл первый сет матча
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Чемпион US Open – 2021, третья ракетка мира российский теннисист Даниил Медведев проиграл первый сет матча третьего круга на грунтовом турнире серии «Мастерс» в Риме (Италия).
За выход в 1/8 финала престижных соревнований Медведев (3) борется с представителем Италии Бернабе Сапата-Миральесом (31). Испанец взял первый сет со счётом 6:3. В рамках партии Бернабе удалось реализовать два из трёх заработанных брейк-пойнтов, в то время как Медведев взял один из двух заработанных.
Рим (м). 3-й круг
15 мая 2023, понедельник. 16:40 МСК
Бернабе Сапата-Миральес
Б. Сапата-Миральес
2-й сет
1 : 0
|1
|2
|3
|
|1
|
|5
Даниил Медведев
Д. Медведев
«Чемпионат» ведёт прямую текстовую онлайн-трансляцию матча Сапата-Миральес — Даниил Медведев в третьем круге «Мастерса» в Риме.
Отметим, что победитель данного матча встретится либо с немцем Александром Зверевым (19), либо с американцем Джеффри-Джоном Вулфом.
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