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Медведев — Сапата-Миральес, Рим, 3-й круг: Даниил разгромил соперника во 2-м сете

Медведев — Сапата-Миральес, Рим, 3-й круг: Даниил разгромил соперника во 2-м сете
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Завершился второй сет матча чемпиона US Open – 2021, третьей ракетки мира россиянина Даниила Медведева с испанцем Бернабе Сапата-Миральесом в третьем круге грунтового турнира серии «Мастерс» в Риме (Италия). Его со счётом 6:1 выиграл Медведев, тем самым сравняв счёт в матче.

Напомним, Даниил проиграл первую партию со счётом 3:6. Если первая партия продлилась 36 минут, то вторая — 33. Медведев реализовал в ней два брейк-пойнта из трёх заработанных.

Рим (м). 3-й круг
15 мая 2023, понедельник. 16:40 МСК
Бернабе Сапата-Миральес
Испания
Бернабе Сапата-Миральес
Б. Сапата-Миральес
3-й сет
1 : 1
1 2 3
         
6 		1 3
3 		6 5
         
Даниил Медведев
Россия
Даниил Медведев
Д. Медведев

«Чемпионат» ведёт прямую текстовую онлайн-трансляцию матча Сапата-Миральес — Даниил Медведев в третьем круге «Мастерса» в Риме.

Отметим, что победитель данного матча встретится либо с немцем Александром Зверевым (19), либо с американцем Джеффри-Джоном Вулфом.

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