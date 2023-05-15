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Даниил Медведев пробился в 1/8 финала «Мастерса» в Риме, где может встретиться со Зверевым

Даниил Медведев пробился в 1/8 финала «Мастерса» в Риме, где может встретиться со Зверевым
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Чемпион US Open – 2021, третья ракетка мира российский теннисист Даниил Медведев пробился в 1/8 финала грунтового турнира серии «Мастерс» в Риме (Италия).

В матче третьего круга Медведев (3) со счётом 3:6, 6:1, 6:3 обыграл представителя Испании Бернабе Сапата-Миральеса (31). Встреча теннисистов продлилась 1 час и 55 минут. Медведев шесть раз подал навылет, допустил пять двойных ошибок и реализовал 5 брейк-пойнтов из 13. На счету Сапата-Миральеса два эйса, три двойные ошибки и два реализованных брейк-пойнта из семи.

За выход в четвертьфинал соревнований Медведев сразится либо с немцем Александром Зверевым (19), либо с американцем Джеффри-Джоном Вулфом. Стоит отметить, что в случае победы Зверева в матче с американцем Александр и Даниил впервые встретятся после конфликта на турнире в Монте-Карло (Монако).

Рим (м). 3-й круг
15 мая 2023, понедельник. 16:40 МСК
Бернабе Сапата-Миральес
Испания
Бернабе Сапата-Миральес
Б. Сапата-Миральес
Окончен
1 : 2
1 2 3
         
6 		1 3
3 		6 6
         
Даниил Медведев
Россия
Даниил Медведев
Д. Медведев
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