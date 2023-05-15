Даниил Медведев пробился в 1/8 финала «Мастерса» в Риме, где может встретиться со Зверевым

Чемпион US Open – 2021, третья ракетка мира российский теннисист Даниил Медведев пробился в 1/8 финала грунтового турнира серии «Мастерс» в Риме (Италия).

В матче третьего круга Медведев (3) со счётом 3:6, 6:1, 6:3 обыграл представителя Испании Бернабе Сапата-Миральеса (31). Встреча теннисистов продлилась 1 час и 55 минут. Медведев шесть раз подал навылет, допустил пять двойных ошибок и реализовал 5 брейк-пойнтов из 13. На счету Сапата-Миральеса два эйса, три двойные ошибки и два реализованных брейк-пойнта из семи.

За выход в четвертьфинал соревнований Медведев сразится либо с немцем Александром Зверевым (19), либо с американцем Джеффри-Джоном Вулфом. Стоит отметить, что в случае победы Зверева в матче с американцем Александр и Даниил впервые встретятся после конфликта на турнире в Монте-Карло (Монако).