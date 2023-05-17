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Тарпищев — о Рублёве: то, что он матом орал, значит, трещит нервная система

Тарпищев — о Рублёве: то, что он матом орал, значит, трещит нервная система
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Президент Федерации тенниса России Шамиль Тарпищев прокомментировал нецензурные выкрики российского теннисиста, шестой ракетки мира Андрея Рублёва во время матча четвёртого круга турнира серии «Мастерс», проходящего в Риме (Италия).

«Рублёв устал психологически, он уже перешёл пик формы. Надо собираться, набирать к Открытому чемпионату Франции. Усталости он физической не чувствует, а психологическая накапливается. То, что он матом орал, значит, трещит нервная система и нужно передохнуть», — приводит слова Тарпищева ТАСС.

Во вторник, 16 мая, Андрей Рублёв во время матча с немецким теннисистом Янником Ханфманом допустил ошибку при выходе к сетке, не смог сдержать эмоций и нецензурно выругался. Россиянин проиграл в этом матче со счётом 6:7 (5:7), 6:4, 3:6.

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