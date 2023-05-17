Тарпищев — о Рублёве: то, что он матом орал, значит, трещит нервная система

Президент Федерации тенниса России Шамиль Тарпищев прокомментировал нецензурные выкрики российского теннисиста, шестой ракетки мира Андрея Рублёва во время матча четвёртого круга турнира серии «Мастерс», проходящего в Риме (Италия).
«Рублёв устал психологически, он уже перешёл пик формы. Надо собираться, набирать к Открытому чемпионату Франции. Усталости он физической не чувствует, а психологическая накапливается. То, что он матом орал, значит, трещит нервная система и нужно передохнуть», — приводит слова Тарпищева ТАСС.
Во вторник, 16 мая, Андрей Рублёв во время матча с немецким теннисистом Янником Ханфманом допустил ошибку при выходе к сетке, не смог сдержать эмоций и нецензурно выругался. Россиянин проиграл в этом матче со счётом 6:7 (5:7), 6:4, 3:6.
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