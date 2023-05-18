Свёнтек отказалась продолжать матч с Рыбакиной в четвертьфинале турнира в Риме

Казахстанская теннисистка Елена Рыбакина вышла в полуфинал турнира в Риме. На стадии четвертьфинала она встретилась с представительницей Польши Игой Свёнтек. Во время третьего сета при счёте 2:2 Свёнтек отказалась от дальнейшей борьбы из-за травмы.

Продолжительность встречи составила 2 часа 19 минут. За это время Свёнтек сделала один эйс, допустила три двойные ошибки и реализовала 3 брейк-пойнта из 11. На счету Рыбакиной 10 эйсов, 4 двойные ошибки и один реализованный брейк-пойнт из одной попытки.

В полуфинале турнира Рыбакина встретится с представительницей Латвии Еленой Остапенко, которая в своём четвертьфинальном матче обыграла испанку Паулу Бадосу.

Турнир в Риме проходит с 9 по 21 мая. Общий призовой фонд женского одиночного разряда составляет € 3,5 млн. Отметим, Свёнтек является действующим победителем турнира.