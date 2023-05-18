Чесноков поделился ожиданиями от матча Медведева с Ханфманом в 1/4 финала турнира в Риме
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Советский и российский теннисист, бывшая девятая ракетка мира в одиночном разряде Андрей Чесноков высказался о предстоящей встрече россиянина Даниила Медведева с немецким теннисистом Янником Ханфманом в 1/4 финала грунтового турнира серии «Мастерс» в Риме (Италия).
«Медведев играет с каждым матчем всё лучше и лучше. Чтобы обескуражить игрока, как это делал Ханфман в матче против Рублёва, — не думаю, что Яннику это удастся против Медведева. У Даниила есть преимущество в матче с Ханфманом. Он должен выиграть», — сказал Чесноков в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Марией Куцубеевой.
Напомним, матч Медведева с Ханфманом на турнире в Риме состоится сегодня, 18 мая. Начало встречи — не раньше 16:00 мск.
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