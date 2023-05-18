Борис Беккер отреагировал на решение Рафаэля Надаля сняться с «Ролан Гаррос»

Шестикратный победитель турниров «Большого шлема», бывшая первая ракетка мира немец Борис Беккер отреагировал на решение 22-кратного чемпиона мэйджоров испанца Рафаэля Надаля сняться с «Ролан Гаррос» — 2023 из-за травмы. Надаль выигрывал его 14 раз.
«Выздоравливай и полностью восстанавливайся, но теннис будет скучать», — написал Беккер в своих социальных сетях.
Напомним, 36-летний Надаль получил травму во время матча с американским теннисистом Маккензи Макдональдом во втором круге Australian Open, который прошёл 18 января. МРТ теннисиста показала растяжение подвздошно-поясничной мышцы левой ноги. С того момента он не выходил на корт и продолжает восстанавливаться после травмы. Рафаэль также заявил, что намерен принять участие в любимых турнирах в 2024 году.
- 18 мая 2023
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