Борис Беккер отреагировал на решение Рафаэля Надаля сняться с «Ролан Гаррос»

Шестикратный победитель турниров «Большого шлема», бывшая первая ракетка мира немец Борис Беккер отреагировал на решение 22-кратного чемпиона мэйджоров испанца Рафаэля Надаля сняться с «Ролан Гаррос» — 2023 из-за травмы. Надаль выигрывал его 14 раз.

«Выздоравливай и полностью восстанавливайся, но теннис будет скучать», — написал Беккер в своих социальных сетях.

Напомним, 36-летний Надаль получил травму во время матча с американским теннисистом Маккензи Макдональдом во втором круге Australian Open, который прошёл 18 января. МРТ теннисиста показала растяжение подвздошно-поясничной мышцы левой ноги. С того момента он не выходил на корт и продолжает восстанавливаться после травмы. Рафаэль также заявил, что намерен принять участие в любимых турнирах в 2024 году.