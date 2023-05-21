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«Удачи, Симона». Беккер отреагировал на заявление Халеп после нового обвинения

«Удачи, Симона». Беккер отреагировал на заявление Халеп после нового обвинения
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Шестикратный победитель турниров «Большого шлема», бывшая первая ракетка мира немец Борис Беккер отреагировал на заявление румынской теннисистки Симоны Халеп после нового обвинения в её адрес от ITIA (международная организация, отвечающая за обеспечение честности в профессиональном теннисе).

Напомним, ITIA обнаружила нарушения в биологическом паспорте спортсменки и выдвинула новые обвинения. После этого временно отстранённая Халеп призналась, что чувствует себя беззащитной и становится жертвой харассмента.

Беккер опубликовал заявление Халеп на своей странице в социальных сетях и написал: «Удачи, Симона».

Халеп временно отстранена от участия в соревнованиях с октября 2022 года. Тогда обвинение было связано с запрещённым веществом под названием роксадустат, которое нашли в пробах, взятых у теннисистки во время прошлогоднего US Open.

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