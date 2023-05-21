«Мои поздравления императору Рима». Борис Беккер отреагировал на титул Даниила Медведева

Шестикратный победитель турниров «Большого шлема», бывшая первая ракетка мира немец Борис Беккер отреагировал на победу чемпиона US Open – 2021, бывшей первой ракетки мира россиянина Даниила Медведева в финале грунтового турнира серии «Мастерс» в Риме (Италия). Отметим, что Беккер присутствовал на данном матче.

«Мои поздравления императору Рима», — написал Беккер в своих социальных сетях.

Напомним, в решающем матче Даниил (3) со счётом 7:5, 7:5 обыграл седьмую ракетку мира, 20-летнего датчанина Хольгера Руне (3). Для Даниила этот титул стал 20-м в карьере, 6-м на «Мастерсах» и первым на грунтовом покрытии.

Благодаря титулу в Риме, Медведев со следующей недели станет второй ракетой мира, сместив на третью позицию серба Новака Джоковича.