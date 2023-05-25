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Макинрой: Надаль сдерживал Джоковича. Теперь у Новака отличные шансы на победу на «РГ»

Макинрой: Надаль сдерживал Джоковича. Теперь у Новака отличные шансы на победу на «РГ»
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Семикратный чемпион турниров «Большого шлема», бывшая первая ракетка мира американец Джон Макинрой поделился ожиданиями от выступления сербского теннисиста Новака Джоковича на «Ролан Гаррос».

«Джокович стремится стать лучшим и выиграть наибольшее количество трофеев, поэтому мне кажется, что он единственный оставшийся игрок, который может побить больше рекордов. Надаль его сдерживал, поэтому сейчас открылось множество возможностей. У Новака были трудные полтора года во многих отношениях, но он сделал несколько невероятных вещей. Он всегда ищет вдохновение, топливо, и теперь оно у него есть. У Новака отличные шансы на победу», — приводит слова Макинроя Eurosport.

Напомним, ранее 36-летний испанец Рафаэль Надаль объявил, что не выступит на «Ролан Гаррос» – 2023, так как продолжает восстанавливаться от травмы

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