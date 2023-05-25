Макинрой: Надаль сдерживал Джоковича. Теперь у Новака отличные шансы на победу на «РГ»

Семикратный чемпион турниров «Большого шлема», бывшая первая ракетка мира американец Джон Макинрой поделился ожиданиями от выступления сербского теннисиста Новака Джоковича на «Ролан Гаррос».
«Джокович стремится стать лучшим и выиграть наибольшее количество трофеев, поэтому мне кажется, что он единственный оставшийся игрок, который может побить больше рекордов. Надаль его сдерживал, поэтому сейчас открылось множество возможностей. У Новака были трудные полтора года во многих отношениях, но он сделал несколько невероятных вещей. Он всегда ищет вдохновение, топливо, и теперь оно у него есть. У Новака отличные шансы на победу», — приводит слова Макинроя Eurosport.
Напомним, ранее 36-летний испанец Рафаэль Надаль объявил, что не выступит на «Ролан Гаррос» – 2023, так как продолжает восстанавливаться от травмы
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