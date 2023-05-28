Мирра Андреева: упёртостью в жизни не отличаюсь. В острые моменты матчей просыпается азарт

16-летняя российская теннисистка Мирра Андреева высказалась о своём бойцовском характере на корте.

«Особой упёртостью в жизни, мне кажется, я не отличаюсь. Это качество, наверно, всё-таки больше приобретённое через многие матчи, особенно с детства. Да и когда наступают острые моменты в матчах, у меня просыпается какой-то азарт. Начинаю любой ценой стараться выиграть этот мяч и забываю вообще про всякие планы на игру. Такие матчи — это и стресс, и одновременно удовольствие», — сказала Андреева в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Софией Колодкиной.

Напомним, Андреева попала в основную сетку «Ролан Гаррос» благодаря победе в финале квалификации турнира. Послезавтра, 30 мая, Андреева сыграет в матче первого круга Открытого чемпионата Франции с представительницей США Элисон Риске.