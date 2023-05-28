Определилась соперница Арины Соболенко во втором круге «Ролан Гаррос»

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Белорусская теннисистка Ирина Шиманович (Q) вышла во второй круг турнира «Ролан Гаррос», в котором встретится с соотечественницей Ариной Соболенко (2).

В матче первого круга Открытого чемпионата Франции Шиманович обыграла представительницу Венгрии Панну Удварди. Встреча продлилась 2 часа 15 минут и завершилась со счётом 6:7 (6:8), 6:3, 6:1 в пользу белорусской спортсменки.

Соболенко ранее обыграла украинскую теннисистку Марту Костюк в первом круге «Ролан Гаррос» со счётом 6:3, 6:2. Матч Шиманович и Соболенко во втором круге соревнований состоится завтра, 29 мая. Начало игры — не ранее 12:00 мск.

Напомним, Открытый чемпионат Франции — 2023 проходит с 28 мая по 11 июня в Париже. Действующей победительницей женского турнира является польская теннисистка Ига Свёнтек.