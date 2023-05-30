Роджер Федерер стал голосом навигатора Waze

Легендарный швейцарский теннисист Роджер Федерер, 20-кратный победитель турниров «Большого шлема» и победитель 103 турниров в одиночном разряде, озвучил навигатор Waze, работающий на платформе Google. Издание Auto Evolution сообщает, что спортсмен записал персонализированные фразы, связанные с теннисом, которые доступны на трёх языках: английском, французском и немецком. Также обновление, как сообщает СМИ, работает как на Android, так и на iPhone.

Пока неизвестно, является ли опция постоянной или же у неё будет ограниченное время действия: ранее подобное сотрудничество со звёздами у Waze имело длительность около трёх недель, а затем пользовательские настройки сбрасывались к первоначальным, и повторно включить функцию было невозможно.