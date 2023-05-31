Андрей Рублёв — Корентен Муте: текстовая трансляция матча второго круга «Ролан Гаррос»

Сегодня, 31 мая, состоится матч второго круга «Ролан Гаррос», в котором сыграет российский теннисист Андрей Рублёв, седьмая ракетка мира. Его соперником будет 61-я ракетка мира из Франции Корентен Муте. Встреча поставлена третьим запуском на корте Симоны Матьё и начнётся примерно в 15:40 по московскому времени.

«Чемпионат» проведёт прямую текстовую онлайн-трансляцию матча Андрея Рублёва и Корентена Муте во втором круге Открытого чемпионата Франции.

Ранее у спортсменов была только одна личная встреча: в 2020 году теннисисты играли друг с другом в финале турнира в Дохе (Катар), на харде. Тогда уверенную победу над французом Корентеном Муте в двух сетах одержал представитель России Андрей Рублёв.