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Андрей Рублёв — Корентен Муте: текстовая трансляция матча второго круга «Ролан Гаррос»

Андрей Рублёв — Корентен Муте: текстовая трансляция матча второго круга «Ролан Гаррос»
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Сегодня, 31 мая, состоится матч второго круга «Ролан Гаррос», в котором сыграет российский теннисист Андрей Рублёв, седьмая ракетка мира. Его соперником будет 61-я ракетка мира из Франции Корентен Муте. Встреча поставлена третьим запуском на корте Симоны Матьё и начнётся примерно в 15:40 по московскому времени.

«Чемпионат» проведёт прямую текстовую онлайн-трансляцию матча Андрея Рублёва и Корентена Муте во втором круге Открытого чемпионата Франции.

Ранее у спортсменов была только одна личная встреча: в 2020 году теннисисты играли друг с другом в финале турнира в Дохе (Катар), на харде. Тогда уверенную победу над французом Корентеном Муте в двух сетах одержал представитель России Андрей Рублёв.

Ролан Гаррос (м). 2-й круг
31 мая 2023, среда. 16:30 МСК
Корентен Муте
61
Франция
Корентен Муте
К. Муте
Не начался
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Андрей Рублёв
7
Россия
Андрей Рублёв
А. Рублёв
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