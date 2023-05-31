Анна Блинкова высказалась о предстоящем поединке с украинкой Элиной Свитолиной на «РГ»

56-я ракетка мира, российская теннисистка Анна Блинкова ответила, станет ли для неё особенным матч с бывшей третьей ракеткой мира украинкой Элиной Свитолиной в третьем круге «Ролан Гаррос» — 2023.

«Для меня это просто матч. Я буду готовиться к нему тактически. Я проанализирую поражение, которое потерпела от неё на прошлой неделе (речь про финал турнира в Страсбурге. – Прим. «Чемпионата»). Выделю, что в тот раз сделала правильно, а что – нет, и выйду на корт, чтобы прежде всего насладиться атмосферой турнира, выложиться на максимум, чтобы выиграть матч», — сказала Блинкова на послематчевой пресс-конференции.

Напомним, во втором круге Блинкова сенсационно обыграла пятую ракетку мира француженку Каролин Гарсию со счётом 4:6, 6:3, 7:5.