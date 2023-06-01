«Лишний час на корте провёл». Рублёв высказался о проигранном сете в матче с Муте

Российский теннисист Андрей Рублёв высказался о проигранном сете на «Ролан Гаррос» — 2023 в матче с французским теннисистом Корентеном Муте. Игра завершилась со счётом 6:4, 6:2, 3:6, 6:3.

«Я – нормально. Не знаю, крутой ли матч был. Я старался. Почему не получилось в третьей партии? Он поймал кураж, потому что ему терять было нечего, а публика на любое его движение орёт и поддерживает. Он почувствовал энергию, что нечего терять и не надо сдаваться, нужно продолжать и наслаждаться моментом. Я, наоборот, подраслабиля. Мол, веду два сета, всё под контролем. И в итоге он два гейма сыграл хорошо, а я не очень. И я не смог вернуться. Пришлось всё по новой – лишний час на корте провёл», – рассказал Рублёв в интервью каналу «Больше!».