Джон Макинрой: если бы в моё время в теннисе были электронные системы, было бы скучно

Американский теннисист, бывшая первая ракетка мира, семикратный победитель турниров «Большого шлема» Джон Макинрой высказался о внедрении электронных систем в теннисе.

«Думаю, что теннис — один из немногих видов спорта, в котором вообще не нужны судьи. Если у вас есть оборудование, которое чётко выполняет свои функции, разве не лучше использовать его для решения спорных моментов? Если бы в моё время были электронные системы, это было бы скучно, но я выиграл бы больше», — приводит слова Макинроя The Telegraph.

Напомним, в апреле этого года стало известно, что Ассоциация теннисистов-профессионалов (ATP) планирует внедрить Electronic Line Calling Live (ELC Live) вместо линейных судей на всех соревнованиях под своей эгидой с 2025 года. На данный момент система ELC Live тестируется на трёх покрытиях.