Касаткина: выиграть «Шлем» — мечта любого игрока, и я не исключение

Российская теннисистка Дарья Касаткина, девятая ракетка мира, прокомментировала слова Мирры Андреевой о желании выиграть 25 турниров «Большого шлема», а также поделилась мнением о занятиях, которым спортсменка хотела бы посвятить время после завершения профессиональной карьеры.

«Я была бы очень рада выиграть один «Шлем». Невероятно рада. Выиграть «Шлем» — мечта любого игрока, и я не исключение. А Мирру Андрееву вы увидите в моём следующем влоге. И, скажу я вам, она там нисколько не стеснялась (смеётся).

Захочу ли я после окончания карьеры как-то освещать теннис? Возможно, возможно. Мне нравится что-то создавать. Также я бы хотела заняться благотворительностью, помогать молодым спортсменам. Посмотрим, где и как, потому что ситуация в мире сейчас – это отстой. Но в принципе я бы хотела помогать, а также делать что-то креативное. Мне нравится быть на виду, перед камерами, только не фото. Фотосессии я ненавижу, это вообще не моё. Люблю естественные вещи, как видео», — поделилась Касаткина на пресс-конференции.