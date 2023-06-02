Чесноков: вылет Рублёва с «Ролан Гаррос» — это просто смешно! Я был уверен в победе Андрея

Финалист Кубка Дэвиса 1995 года, советский и российский теннисист Андрей Чесноков отреагировал на поражение седьмой ракетки мира россиянина Андрея Рублёва от итальянца Лоренцо Сонего в матче третьего круга «Ролан Гаррос» — 7:5, 6:0, 3:6, 6:7 (5:7), 3:6.

«Не может быть! Просто смешно! Рублёв провалился в третьем сете. Но я думал, что он соберётся в четвёртом сете, однако этот провал продолжался. Сонего попал в кураж, а когда он в кураже, то с ним тяжело играть. Рублёв наошибался. Но я был уверен в победе Андрея. Всё шло к победе в трёх сетах, а потом что-то случилось», — сказал Чесноков в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Кабаком.

В следующем раунде турнира «Большого шлема» во Франции Лоренцо Сонего сыграет с Кареном Хачановым.