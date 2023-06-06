Соболенко решила провести открытую пресс-конференцию после матча со Свитолиной

Вторая ракетка мира белорусская теннисистка Арина Соболенко решила провести открытую пресс-конференцию после выхода в полуфинал «Ролан Гаррос» — 2023. В завершившемся матче 1/4 финала белорусская теннисистка обыграла представительницу Украины Элину Свитолину (192-я в рейтинге WTA) — 6:4, 6:4.
Напомним, Соболенко отказывалась проводить открытую пресс-конференцию после побед на двух предыдущих стадиях «Ролан Гаррос» после того, как украинские журналисты засыпали её провокационными вопросами о политике после игры второго круга соревнований.
В полуфинале соревнований «Большого шлема» во Франции Арина Соболенко сыграет с чешской теннисисткой Каролиной Муховой.
«Ролан Гаррос» — 2023 проходит в Париже (Франция) с 28 мая по 11 июня. Общий призовой фонд соревнований превышает € 49 млн. Действующей чемпионкой в женском одиночном разряде является полька Ига Свёнтек.
- 6 июня 2023
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