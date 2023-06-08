Бадоса отписалась от бойфренда-модели в соцсетях. А на Паулу подписался Циципас

Бывшая вторая ракетка мира испанская теннисистка Паула Бадоса отписалась от своего бойфренда – кубинского актёра и модели Хуана Бетанкура в социальных сетях, Бетанкур поступил так же. В то же время пятая ракетка мира, грек Стефанос Циципас подписался в социальных сетях на Бадосу и её младшую сестру Джоану.
Ранее Бадоса и Циципас в один день обновили фотографии своих профилей в стриминговом сервисе Spotify и поставили на них совместные селфи. Там же у теннисистов появился общий плейлист. Фанаты выдвинули теорию, что теннисистов связывают романтические отношения.
Бадоса не сыграла на Открытом чемпионате Франции – 2023 из-за полученной ранее травмы. Циципас же добрался до четвертьфинала, где не справился с испанцем Карлосом Алькарасом (2:6, 1:6, 6:7 (5:7)). Интересно, что Паула была замечена на одном из матчей грека в Париже (она сидела не в его ложе).
- 8 июня 2023
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