Джокович — Алькарас: сербский теннисист вырвал победу в первом сете

Сербский теннисист Новак Джокович, третья ракетка мира, вырвал победу в первом сете матча полуфинала «Ролан Гаррос» у первой ракетки мира из Испании Карлоса Алькараса: 6:3.
К этому моменту спортсмены провели на корте уже 56 минут. За это время Новак Джокович реализовал один брейк-пойнт из двух, а также допустил три двойные ошибки. На счету Карлоса Алькараса два выполненных эйса.
Сейчас стартует второй сет полуфинала: Новак Джокович под ноль отдал первый гейм этого сета испанскому теннисисту. «Чемпионат» ведёт прямую текстовую онлайн-трансляцию борьбы Новака Джоковича и Карлоса Алькараса за выход в финал Открытого чемпионата Франции.
В финале победитель этой встречи сыграет либо с Каспером Руддом (Норвегия, 4), либо с Александром Зверевым (Германия, 22).
|1
|2
|3
|4
|5
|
|1
|
|1
- 9 июня 2023
-
17:01
-
16:28
-
16:23
-
15:58
-
15:40
-
14:43
-
14:38
-
14:26
-
14:05
-
13:42
-
13:17
-
12:59
-
12:53
-
12:44
-
12:25
-
12:10
-
11:20
-
11:15
-
10:48
-
10:09
-
10:08
-
09:20
-
09:00
-
08:30
-
08:00
-
04:37
-
04:17
-
03:44
-
03:07
-
01:48
-
01:00
-
00:59
-
00:53
-
00:10
-
00:01