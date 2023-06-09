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Джокович — Алькарас: сербский теннисист вырвал победу в первом сете

Джокович — Алькарас: сербский теннисист вырвал победу в первом сете
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Сербский теннисист Новак Джокович, третья ракетка мира, вырвал победу в первом сете матча полуфинала «Ролан Гаррос» у первой ракетки мира из Испании Карлоса Алькараса: 6:3.

К этому моменту спортсмены провели на корте уже 56 минут. За это время Новак Джокович реализовал один брейк-пойнт из двух, а также допустил три двойные ошибки. На счету Карлоса Алькараса два выполненных эйса.

Сейчас стартует второй сет полуфинала: Новак Джокович под ноль отдал первый гейм этого сета испанскому теннисисту. «Чемпионат» ведёт прямую текстовую онлайн-трансляцию борьбы Новака Джоковича и Карлоса Алькараса за выход в финал Открытого чемпионата Франции.

В финале победитель этой встречи сыграет либо с Каспером Руддом (Норвегия, 4), либо с Александром Зверевым (Германия, 22).

Ролан Гаррос (м). 1/2 финала
09 июня 2023, пятница. 16:05 МСК
Карлос Алькарас
1
Испания
Карлос Алькарас
К. Алькарас
2-й сет
0 : 1
1 2 3 4 5
             
3 		1      
6 		1      
             
Новак Джокович
3
Сербия
Новак Джокович
Н. Джокович
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