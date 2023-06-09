Джокович в 34-й раз вышел в финал ТБШ и седьмой раз — на «Ролан Гаррос»

Легендарный сербский теннисист Новак Джокович (третья ракетка мира) в 34-й раз в своей карьере вышел в финал турниров «Большого шлема», 22-кратным победителем которых является. Он также оформил уже седьмой выход в финал «Ролан Гаррос», обыграв в полуфинальном матче текущих соревнований испанца Карлоса Алькараса (первый в рейтинге ATP) — 6:3, 5:7, 6:1, 6:1.

За рекордный 23-й титул «Большого шлема» Новак Джокович сыграет либо с Каспером Руудом (Норвегия, 4), либо с Александром Зверевым (Германия, 22).

«Ролан Гаррос» — 2023 проходит в Париже (Франция) с 28 мая по 11 июня. Общий призовой фонд соревнований превышает € 49 млн. Действующим чемпионом в мужском одиночном разряде является испанец Рафаэль Надаль.