Тренер Джоковича: сегодня расчётный день, и мы обналичили чек

Тренер сербского теннисиста Новака Джоковича, победителя «Ролан Гаррос» в 2023 году, хорват Горан Иванишевич прокомментировал состояние спортсмена перед турниром, а также поделился мнением о победе Джоковича на Открытом чемпионате Франции.

«Перед турниром он не был в невероятной форме или невероятно уверен в себе. Я не переживал, сказал в Монте-Карло, что эти турниры не в счёт. Монте-Карло, Рим, что угодно. Единственное, что считается, это «Ролан Гаррос».

У него в голове есть программа, которую он может включать на «Больших шлемах». «Шлемы» — это совершенно другой вид спорта по сравнению с остальными турнирами. Он включает программу. Когда мы сюда приехали, он уже чувствовал себя лучше, мотивированнее, более голодным. С каждым днём он играл всё лучше. Полтора часа против Алькараса он показывал невероятно умный, потрясающий теннис. А сегодня он закончил то, что мы начали ещё в Монте-Карло. Сегодня расчётный день, и мы обналичили чек», — сказал тренер на пресс-конференции.