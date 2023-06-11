Иванишевич: 23 «Шлема» — это не конец. У Новака ещё много пороха в пороховницах

Тренер 23-кратного чемпиона турниров «Большого шлема», серба Новака Джоковича хорват Горан Иванишевич высказался о дальнейших перспективах и целях в карьере своего подопечного, сегодня, 11 июня, ставшего самым титулованным теннисистом в истории.

«Не знаю, какая у него цель, надо у него спросить. Это невероятно. Год назад в Австралии, где началось всё это дерьмо, и мы не понимали, что делать. А теперь у него 23 «Шлема», и это не конец.

Очень жаль, что Рафы здесь нет, но я ещё очень давно, ещё до того, как вошёл в его команду, говорил, что они с Рафой перевалят 22. Надеюсь, Рафа вернётся и выиграет ещё один, а Новак – единственный игрок, который может выиграть календарный «шлем». Два года назад он был в одном матче от этого, и в этом году у него есть шанс. Но впереди длинный путь. Но «Большие шлемы» — это цель. Не знаю, насколько много, но думаю, у него ещё много пороха в пороховницах», — сказал Иванишевич на пресс-конференции.

Напомним, Новак Джокович стал самым возрастным победителем в истории Открытого чемпионата Франции после победы в финальном матче текущих соревнований над норвежцем Каспером Руудом — 7:6 (7:1), 6:3, 7:5. «Ролан Гаррос»— 2023 стал 23-м выигранным турниром «Большого шлема» в карьере сербского теннисиста, что сделало его самым титулованным спортсменом в истории тенниса по количеству «Шлемов». Ранее он десять раз побеждал на Australian Open, семь раз — на Уимблдоне, трижды — на US Open, и трижды — на «Ролан Гаррос».