«Он выдёргивал нам ногти». Тренер Джоковича — о «пытках», которые устраивал теннисист

Тренер Новака Джоковича, третьей ракетки мира из Сербии и победителя «Ролан Гаррос» в 2023 году, Горан Иванишевич рассказал, про какие «пытки» для команды говорил спортсмен во время речи на церемонии награждения.
«Он на три дня сковал нас наручниками (улыбается). Скажем так, с ним нелегко. Особенно, когда что-то складывается не так, как надо. Но мы здесь, чтобы подставить спину и получать по ней. Для этого и нужна команда. Мы здесь, чтобы он чувствовал себя лучше, чтобы лучше играл. Иногда это нелегко. Иногда очень сложно.
Но в целом ради этого мы и живём, ради таких турниров, ради таких их окончаний. Это было нелегко. Мы начали в Монте-Карло, в Баня-Луке. В Риме было чуть получше, но ещё далеко от его настоящей формы.
Он нас мучил, выдёргивал нам ногти. И многое другое, о чём я вам не могу рассказать. Но мы всё ещё живы, моё сердце всё ещё в порядке. Я уже старый, с сердцем надо быть осторожнее», — сказал тренер на пресс-конференции.
- 11 июня 2023
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