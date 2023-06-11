Иванишевич: умение включаться в важнейшие моменты — в этом все чемпионы похожи

Тренер Новака Джоковича хорват Горан Иванишевич ответил, видит ли он утихание страсти к спорту и накопленную от жизни в туре усталость у 23-кратного чемпиона турниров «Большого шлема».

«Иногда вижу, а затем он выходит на корт, и ты видишь, как он наслаждается тренировкой, как любит делать виннеры, как получает удовольствие от работы над деталями. У него невероятная форма, он в великолепной форме. Спасибо богу, что было не очень много травм. Бывали, конечно, но ничего серьёзного.

Он невероятен, и до сих пор двигается по корту, как кот. Он повсюду, как ниндзя. Это завораживающе, потому что иногда думаешь – ладно, теперь у тебя 23 шлема. Но он найдёт мотивацию на завоевание 24-го, а может, и 25-го. Кто знает, когда будет конец.

Такие чемпионы, как он, в этом похожи. Назову Рафу и Роджера. Понимаете, почему я не переживал. Люди переживали, говорили, что у него нет шансов против Карлоса в полуфинале. Но это же Новак. Говоришь ему, что у него нет шанса, и он становится ещё больше голоден.

Поэтому после Рима я не переживал. «Большой шлем» — это другой вид спорта, это две недели, семь матчей. Надо сохранять концентрацию, нельзя сыграть семь великолепных матчей.

Что делает его лучшим, так это то, что последние два матча, особенно полуфинал, он провёл на высшем уровне. Показал себя, включился на полную. Сегодня начиная с тай-брейка он стал показывать невероятный теннис. В таких больших моментах он всегда проявляет себя и показывает невероятный теннис», — сказал Иванишевич на пресс-конференции.