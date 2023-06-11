Иванишевич: читал, что Алькараса считали фаворитом против Джоковича. Так говорить нельзя

Тренер Новака Джоковича, третьей ракетки мира и победителя «Ролан Гаррос» в 2023 году, Горан Иванишевич считает, что Карлос Алькарас не должен был считаться фаворитом в полуфинале Открытого чемпионата Франции, когда ему противостоял сербский теннисист.
«Читал в газетах, многие говорили, что Алькарас – фаворит против Новака. Так нельзя говорить. Он 33 раза играл в финалах «шлемов», выиграл 22 из них.
Алькарас – следующий невероятный, он потрясающий. Я люблю Карлоса, и он выиграет ещё не знаю сколько «шлемов», но нельзя говорить, что он фаворит. Да, перед турниром он играл лучше, но это «Большой шлем». Это нервы. Вы видели, что с ним случилось в третьем сете. А Новак знает. Знает и ждёт. Я читал, что говорил Роддик. Он забирает твои ноги, потом душу, а потом выкапывает тебе могилу, и тебе проводят похороны, и ты мёртв. Пока-пока. Спасибо, что пришёл», — сказал тренер на пресс-конференции.
- 11 июня 2023
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