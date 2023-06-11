Тренер Джоковича — о теннисисте: таким гениальным умам всегда чего-то не хватает

Горан Иванишевич, тренер Новака Джоковича, выигравшего сегодня, 11 июня, рекордный 23-й турнир «Большого шлема», рассказал, как теннисист строит свой тренировочный процесс.
«У нас теперь садо-мазо тренировки. Новый тренировочный метод. С двух ночи до шести утра. Не знаю, что с ним можно поделать. Он всегда чего-то хочет. Просыпается и говорит: «Вчера у меня не работал бекхэнд, надо над ним поработать». А для нас бэкхенд был идеальным. Ну, исправляем бэкхенд. Потом подача не такая… Каждый день что-то новое. Он – перфекционист. Таким гениальным умам всегда чего-то не хватает.
Но я очень им горжусь, особенно последними двумя матчами. Мы сказали ему, что если он хочет выиграть, то пора завязывать столько с нами разговаривать.
Если вы заметили, в матче с Алькарасом и сегодня в трудные моменты он не смотрел. Не жаловался. Не кричал. Меня это даже удивило. Но и порадовало. Он был очень сосредоточен, особенно в полуфинале против Карлоса, в эти моменты он показывает лучший теннис. Потому что не растрачивает энергию на ненужные вещи. Потому что с такими игроками, если немного расслабишься, то уже непросто будет вернуться в игру», — поделился тренер на пресс-конференции.
- 11 июня 2023
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