«Алькарас — глоток свежего воздуха для тенниса». Тренер Джоковича — о молодом испанце

Горан Иванишевич, тренер победителя «Ролан Гаррос» в 2023 году и обладателя рекордных 23 трофеев турниров «Большого шлема», сербского теннисиста Новака Джоковича, поделился мнением о 20-летнем испанском спортсмене Карлосе Алькарасе, действующей первой ракетке мира.

«Я люблю Карлоса. Он отличный парень, ещё мальчишка. Он образованный, милый, всегда смеётся. Великолепный теннисист, который уже выиграл «Большой шлем». Он будет невероятно опасен. Есть ещё парочка ребят, в том числе Медведев, конечно, но Карлоса я обожаю. Он – глоток свежего воздуха для тенниса. То, как он играет, как улыбается, как радуется, как играет в теннис, его идеи — это просто потрясающе. Он будет опасен и на траве, и на харде, и везде. Однако всегда есть одно «но» — он ещё молод. И есть ещё Новак, а против Новака никогда нельзя ставить», — поделился Иванишевич на пресс-конференции.