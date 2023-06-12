Юниор Дёмин рассказал, были ли у него проблемы с визой в Англию на Уимблдон
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Российский теннисист, 17-летний Ярослав Дёмин сообщил, что у него не было проблем с получением визы в Англию на Уимблдон.
«Нет, у меня нет проблем. Этим занимались в академии Надаля. Мой агент итальянец Уго Калумбини. Был контракт с Nike, до сих пор с Babolat. Но они не ищут тебе спонсоров. Хотя помогают поступить в американский университет, если, например, не задалась теннисная карьера или больше не хочется играть – чтобы играть за клуб, университет», — сказал Дёмин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Софией Колодкиной.
Напомним, Дёмин стал победителем юниорского турнира «Ролан Гаррос» — 2023 в парном разряде. Российский спортсмен выступал на Открытом чемпионате Франции в тандеме с мексиканцем Родриго Пачеко Мендесом.
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