Юниор Дёмин рассказал, были ли у него проблемы с визой в Англию на Уимблдон

Российский теннисист, 17-летний Ярослав Дёмин сообщил, что у него не было проблем с получением визы в Англию на Уимблдон.

«Нет, у меня нет проблем. Этим занимались в академии Надаля. Мой агент итальянец Уго Калумбини. Был контракт с Nike, до сих пор с Babolat. Но они не ищут тебе спонсоров. Хотя помогают поступить в американский университет, если, например, не задалась теннисная карьера или больше не хочется играть – чтобы играть за клуб, университет», — сказал Дёмин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Софией Колодкиной.

Напомним, Дёмин стал победителем юниорского турнира «Ролан Гаррос» — 2023 в парном разряде. Российский спортсмен выступал на Открытом чемпионате Франции в тандеме с мексиканцем Родриго Пачеко Мендесом.