Шамиль Тарпищев: Россия по всем параметрам сильнейшая страна в мире тенниса

Глава Федерации тенниса России (ФТР) Шамиль Тарпищев прокомментировал первое в истории попадание трёх российских теннисистов в первую десятку рейтинга ATP.

«Это не надо называть прорывом, у нас прорывов много было. У нас были и четыре женщины в 2000-х. Для мужского тенниса это лучший результат. Наверное, мы сегодня по всем параметрам реально сильнейшие в мире. Это достижение высокое в силу того, что 211 стран играют в теннис, а у нас трое в десятке», — приводит слова Тарпищева «РИА Новости Спорт».

Напомним, в обновлённом рейтинге ATP Даниил Медведев занимает третью строчку, Андрей Рублёв находится на седьмом месте, а Карен Хачанов замыкает топ-10. Лидером рейтинга является сербский теннисист Новак Джокович.