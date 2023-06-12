Шамиль Тарпищев: Россия по всем параметрам сильнейшая страна в мире тенниса
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Глава Федерации тенниса России (ФТР) Шамиль Тарпищев прокомментировал первое в истории попадание трёх российских теннисистов в первую десятку рейтинга ATP.
«Это не надо называть прорывом, у нас прорывов много было. У нас были и четыре женщины в 2000-х. Для мужского тенниса это лучший результат. Наверное, мы сегодня по всем параметрам реально сильнейшие в мире. Это достижение высокое в силу того, что 211 стран играют в теннис, а у нас трое в десятке», — приводит слова Тарпищева «РИА Новости Спорт».
Напомним, в обновлённом рейтинге ATP Даниил Медведев занимает третью строчку, Андрей Рублёв находится на седьмом месте, а Карен Хачанов замыкает топ-10. Лидером рейтинга является сербский теннисист Новак Джокович.
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