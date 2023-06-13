Сонего — о победе над Берреттини: я не особо рад, потому что он мой лучший друг в туре

41-я ракетка мира итальянец Лоренцо Сонего прокомментировал победу над соотечественником Маттео Берреттини (21-я ракетка мира) на турнире ATP-250 в Штутгарте (Германия).
«Это тяжело. Я не особо радуюсь этой победе, потому что он мой лучший друг в туре, и мне тяжело видеть его в таком состоянии. Я надеюсь, что на следующем турнире у него всё получится. Сегодня я показал свой лучший теннис. Это мой первый турнир на траве, мой первый матч, и я сыграл очень хорошо. Этим я очень доволен», — приводит слова Сонего пресс-служба ATP.
Напомним, Берреттини уступил Сонего со счётом 1:6, 2:6 и не смог сдержать слёз после разгромного поражения. Это был первый матч Маттео после травмы, к тому же на старте турнира, прошлогодним чемпионом которого он является.
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